NBA - Golden State: retour possible d'Iguodala mercredi

"Il va mieux, il a participé lundi à des un-contre-un et a fait un entraînement complet, il me dit qu'il se sent mieux, son statut pour le match N.3 sera changé possible", a expliqué Steve Kerr.

"On verra après l'entraînement de mardi comment il se sent mercredi, il est sur la bonne voie, j'espère qu'il va pouvoir jouer, si ce n'est pas mercredi, cela sera pour le match N.4 vendredi", a-t-il ajouté.

Iguodala s'est blessé à la jambe droite lors d'un choc avec la star de Houston James Harden durant le match N.3 de la finale de conférence Ouest le 20 mai.

Il a manqué les cinq derniers matches de son équipe et a été remplacé dans le cinq majeur de Golden State par Kevon Looney et JaVale McGee.

Agé de 34 ans, Iguodala avait été élu meilleur joueur de la finale 2015, remportée par Golden State, et a retrouvé cette saison sa place dans le cinq majeur des Warriors.

Il affiche des moyennes de 7,9 points, 4,9 rebonds et 3,1 passes décisives par match depuis le coup d'envoi des play-offs.

Même s'il suit les rencontres du banc des remplaçants, Iguodala apporte sa contribution, a révélé Kerr.

"C'est un entraîneur de plus pour nous, vraiment : durant le match N.1, il a fait une suggestion de schéma de jeu en défense durant un temps mort, on l'a écouté et cela a fonctionné", a indiqué le coach des Warriors.

"Je ne suis pas surpris, c'est l'impact qu'il a sur notre équipe, c'est l'un des joueurs les plus intelligents au niveau du basket que je connaisse", a-t-il conclu.

Golden State mène deux victoires à zéro face à Cleveland qui jouera à domicile mercredi, et les deux équipes s'affrontent pour la quatrième année consécutive.