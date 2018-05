Le nageur japonais Junya Koga contrôlé positif

Le nageur japonais Junya Koga, sacré champion du monde du 100 m dos en 2009 et encore sur le podium mondial du 50 m dos derrière Camille Lacourt l'été dernier, a été contrôlé positif à des substances interdites favorisant le développement de la masse musculaire, a annoncé mercredi la Fédération japonaise de natation (JSF).

Ce contrôle a été mené hors compétition par l'Agence mondiale antidopage (AMA) en mars, à Tokyo.

Koga (30 ans), qui a demandé à être entendu par l'AMA, risque une suspension maximale de quatre ans. Il est d'ores et déjà exclu de la délégation nipponne pour les Jeux asiatiques cet été.

"Je n'ai jamais pris intentionnellement la substance détectée", s'est défendu le nageur, en avançant que des compléments alimentaires qu'il prend pourraient être en cause. "Je me sens honteux, très triste et frustré", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Les affaires de dopage sont très rares au Japon mais une autre avait été révélée en début d'année en pleins JO d'hiver. Elle concernait le patineur de short-track Kei Saito, contrôlé positif à un diurétique interdit.