Andrea Iannone rejoindra Aprilia en 2019 et 2020

L'Italien Andrea Iannone, dont la séparation d'avec son équipe actuelle Suzuki a été officialisée en début de journée, a signé avec Aprilia pour deux saisons à compter de 2019, a annoncé vendredi l'équipe italienne.

Ce dernier sera donc le coéquipier de l'Espagnol Aleix Espargaro l'année prochaine, à la place du Britannique Scott Redding.

Actuel septième du Championnat après une première saison difficile avec Suzuki l'an dernier, Iannone, 28 ans, est monté à deux reprises sur le podium en 2018, troisième aux Etats-Unis et en Espagne.

"Aprilia ainsi que le groupe Piaggio se veulent de plus en plus impliqués en MotoGP et cette signature en est quelque part la preuve", a commenté le responsable de l'équipe Romano Albesiano.

"Andrea est un pilote rapide et je suis convaincu qu'il contribuera au développement de la moto, a ajouté le "team manager" Fausto Gresini. Par ailleurs, on ne va pas s'en cacher, c'est toujours un plaisir d'avoir un pilote italien sur une moto italienne."

Après cette signature, il ne reste plus qu'une place à prendre parmi les équipes officielles engagées dans la catégorie reine de la vitesse moto, celle qu'occupera jusqu'à la fin de l'année Iannone chez Suzuki.

Selon la rumeur, elle pourrait revenir au prodige espagnol de 20 ans Joan Mir, champion Moto3 en titre, qui évolue désormais en Moto2.

L'Espagnol Dani Pedrosa, 32 ans, est libre de tout contrat l'an prochain, évincé par Honda en début de semaine au profit de son compatriote Jorge Lorenzo, remplacé chez Ducati par l'Italien Danilo Petrucci.