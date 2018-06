Mondial-2018: la MLS représentée en Russie par 19 joueurs

L'équipe MLS la mieux représentée en Russie sera la dernière née, le Los Angeles FC, avec trois joueurs, l'Egyptien Omar Gaber, le Costaricien Marco Ureña et le Mexicain Carlos Vela.

Ils pourraient être rejoints par leur coéquipier belge Laurent Ciman qui pourrait s'envoler pour la Russie en cas de forfait du capitaine Vincent Kompany, actuellement blessé.

L'autre franchise de Los Angeles, le Galaxy, mettra de son côté à disposition du Mexique les frères Giovani et Jonathan dos Santos.

Sa star suédoise Zlatan Ibrahimovic, arrivée en MLS en mars, ne fera pas le voyage en Russie après avoir mis un terme à sa carrière en sélection après l'Euro-2016.

Le Mexique a sélectionné trois joueurs évoluant en MLS, mais ce sont le Costa Rica et le Panama qui ont eu le plus recours à des joueurs MLS avec six chacun.