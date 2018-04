Los Angeles et Ibrahimovic rentrent dans le rang

Le Galaxy a concédé un premier but après seulement sept minutes de jeu et croyait avoir égalisé par le Français Romain Alessandrini dès la 9e minute, mais le but de l'ancien Marseillais était annulé pour hors-jeu après recours à l'arbitrage-vidéo.

Les Red Bulls ont doublé la marque au retour des vestiaires par Florian Valot sur une passe en retrait de Bradley Wright-Phillips (2-0, 49e min).

Le Galaxy a fini par se réveiller peu avant l'heure de jeu grâce à Ibrahimovic qui, parti en contre, a lancé parfaitement dans la surface de réparation le Norvégien Ole Kamara (2-1, 58e min).

Revigorée, la franchise californienne a égalisé huit minutes plus tard sur un corner tiré par Ibrahimovic et repris par le Mexicain Giovani dos Santos (2-2, 66e min).

Los Angeles a poussé, mais Kamara a buté sur le gardien new-yorkais Luis Robles (69e min), puis, alerté par Ibrahimovic, a manqué de peu le cadre (80e min).

Contre le cours du jeu, ce sont les Red Bulls qui ont repris l'avantage sur un pénalty d'Alejandro Romero Gamarra (3-2, 84e min) après une main de David Romney dans la surface de réparation.

Le Galaxy a rétrogradé à la 5e place de la conférence Ouest (10 pts), à sept longueurs du leader Kansas City.

Depuis l'arrivée d'Ibrahimovic fin mars, Los Angeles a disputé cinq matchs et en a perdu trois, tous à domicile.

L'attaquant suédois a marqué trois buts qui ont offert à son équipe des victoires contre le Los Angeles FC (4-3) et à Chicago (1-0).

La situation du champion en titre, Toronto, est encore plus inquiétante: battue en finale de la Ligue des champions de la Concacaf en milieu de semaine, la franchise canadienne est dernière de la conférence Est avec quatre points en six matchs après son nul samedi à domicile contre Chicago (2-2).