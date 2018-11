A quelques jours d'affronter Liverpool en Ligue des champions, le Paris SG a peiné pour battre Toulouse (1-0) samedi, alors que le club était privé de Kylian Mbappé et Neymar, blessés, qu'il espère voir rétablis pour le choc de mercredi en C1.

Monaco a lui mis fin à sa série noire, en remportant sa première victoire en championnat depuis le 11 août face à Caen (1-0), offrant à l'ancien attaquant vedette d'Arsenal et du Barça, Thierry Henry, son premier succès en tant qu'entraineur de l'équipe monégasque.

Paris, vivement Liverpool!

Peu inspiré, et peut-être peu motivé à quatre jours d'affronter Liverpool en C1, le Paris SG s'est contenté d'une courte victoire (1-0) face à Toulouse, se faisant même quelques frayeurs en fin de match.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé et de Neymar, présents en tribunes samedi et que le club espère opérationnels mercredi, ont manqué d'intensité et d'imagination mais ont tout de même obtenu leur 14e victoire en autant de matches de championnat, la seule toutefois sans avoir inscrit plus d'un but.

C'est l'attaquant uruguayen Edinson Cavani qui s'est chargé de la seule réalisation de la rencontre, se remettant face au but d'un joli enchaînement dans la surface pour finir du droit (9e), inscrivant ainsi son 9e but en championnat cette année.

Monaco et Henry soulagés à Caen

Immense soulagement pour Monaco et son entraîneur Thierry Henry avec une première victoire en tant qu'entraîneur pour l'ancien attaquant vedette à l'issue d'une fin de match crispante à Caen (1-0).

D'un attaquant vedette à l'autre, c'est Radamel Falcao, pourtant fantomatique par ailleurs, qui a marqué l'unique but de la rencontre sur un délicieux coup-franc direct (55e).

L'ASM s'est ensuite accrochée à ce résultat tant espéré qu'elle a failli gâcher dans les arrêts de jeu. Mais le but du Caennais Malik Tchokounté, marqué de près dans le 3e temps d'une action confuse, a fini par être refusé pour hors-jeu après un très long temps d'appel à l'arbitrage vidéo.

Un résultat positif qui n'efface pas la crise institutionnelle sur le Rocher, entre une enquête de la Ligue (LFP) sur les conditions de recrutement de joueurs mineurs suite aux révélations des Football Leaks et la mise en examen de son président russe Dmitri Rybolovlev pour "corruption" et "trafic d'influence".

La vidéo frustre Bordeaux

Ils vont se penser maudits. Les Girondins se sont vu refuser deux buts pour hors-jeu après une intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, pour un score nul et vierge au final face à Dijon (0-0).

François Kamano pensait avoir marqué pour la première fois depuis début octobre en championnat, mais son but de la tête en première période a fini par être annulé, comme celui de Yann Karamoh après la mi-temps.