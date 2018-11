Et Saint-Etienne a croqué Angers pour l'emporter 4-3 sur le fil, après avoir été mené 3 à 2.



. Montpellier, dauphin surprise du PSG

Montpellier a chipé la 2e place à Lille à la faveur d'une meilleure différence de buts (+13 contre +11).

L'équipe de Michel Der Zakarian a fait ce qu'elle maîtrise: bétonner en défense avant de saisir les opportunités. Et c'est Gaëtan Laborde qui a profité des mauvais ajustements de la défense marseillaise pour inscrire un doublé. Puis Paul Lasne a corsé l'addition. Trois buts en 19 minutes !

Il faut aussi noter le facteur du spectateur roublard: un coup de sifflet venu des tribunes a trompé Florian Thauvin, bien lancé, qui a cru que l'arbitre avait stoppé son action... juste avant que Laborde n'ouvre le score.

Pour l'OM, cette petite plaisanterie sera dure à digérer tout comme les score final. "On est irrégulier, capable du meilleur comme du pire", a déclaré Dimitri Payet sur Canal+.

L'équipe de Rudi Garcia est tombée à la 6e place. Et la bande à Steve Mandanda est maintenant l'avant-dernière défense du championnat (21 buts encaissés comme Dijon et Amiens), juste devant Guingamp (24 buts pris).



. Nantes "japonisé" par Coach Vahid

Nantes version Coach Vahid vient de gagner ses quatre derniers matches, avec 14 buts inscrits sur cette séquence.

Comment Halihodzic est-il parvenu à transfigurer son équipe ? "Je pense qu'on a un petit peu japonisé Nantes dans le travail, dans le comportement, dans le respect, dans la ponctualité, et ça a payé. Ce n'est pas une baguette magique, ça c'est sûr parce qu'il y a eu un petit peu de travail", a-t-il déclaré.

Eh oui, Coach Vahid fut aussi sélectionneur des "Samouraïs Bleus".

Et que pense-t-il d'Emiliano Sala ? L'attaquant a signé un doublé et se hisse en deuxième position du classement des buteurs avec 10 buts, entre Neymar (9) et Kylian Mbappé (11).

"Bah, il est payé pour ça. Chacun son boulot, hein", lance-t-il. Avec tout ça, Nantes est 10e. Quand Coach Vahid a été nommé, il était 19e.



. Match fou

Les spectateurs à Nantes ont vu 5 buts, ceux de Saint-Etienne 7 avec la victoire des Verts 4-3 sur le fil, après avoir été menés 3 à 2.

"Ca arrive dans une carrière d'avoir parfois des matches un peu fous. 4-3 à la dernière minute, c'est bien que nous le gagnons", a soufflé Jean-Louis Gasset.

"Menés 3-2, il y a eu une espèce de rébellion, a encore commenté l'entraîneur des Verts. C'est ce que j'ai aimé. C'est ça qui me plaît, ce don de soi".

Saint-Etienne, 5e, n'a plus qu'un point de retard sur Lyon, 4e, de quoi pimenter le derby entre ces deux vieux rivaux programmé le 23 novembre.

Stéphane Moulin, coach d'Angers, aura cette partie longtemps en travers de la gorge. "Nous avons manqué d'agressivité et nous avons été un peu trop passifs", a-t-il déploré. Scène cocasse, il n'a pas vu son équipe revenir au score à 2-2 juste avant la mi-temps, car furieux pour les deux premiers buts encaissés, il avait filé aux vestiaires passer sa colère à ce moment là.