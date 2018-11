Lyon (4e) s'est offert un peu de tranquillité avant la trêve internationale en s'imposant sur le tard chez la lanterne rouge Guingamp (4-2) grâce à un Memphis Depay étincelant, tandis que Montpellier (3e) s'est incliné à Amiens (0-1), samedi pour la 13e journée de Ligue 1.



Dimanche, le week-end se refermera sur un choc en Principauté: au fond du trou et du classement (19e avec 7 points comme Guingamp), l'AS Monaco de Thierry Henry reçoit l'armada parisienne des Neymar et Kylian Mbappé, intouchable depuis le début de saison en championnat.



Montpellier loupe le coche



Une semaine après avoir martyrisé Marseille à la Mosson (3-0), Montpellier avait l'occasion de chiper à Lille, neutralisé vendredi par Strasbourg (0-0), la deuxième place du classement. Mais à Angers, les hommes de Michel Der Zakarian se sont faits surprendre sur un corner de Pierrick Capelle, repris au premier poteau par Romain Thomas (70).

Dans la lumière contre l'OM, les attaquants Gaëtan Laborde et Andy Delort ont manqué d'inspiration et d'occasions pour faire trembler Ludovic Butelle, le gardien du SCO.



Depay, les crocs de Lyon



"On veut des lions, pas des chèvres": les supporters de l'OL qui ont brandi cette banderole au Roudourou, ont vu les deux. Maladroits, sans allant, les Lyonnais ont été sanctionnés rapidement par un but de Marcus Thuram (21e), inscrit sous les yeux de son père Lilian... et des très passifs défenseurs Marcelo et Jérémy Morel.

A la pause, les murs ont tremblé dans le vestiaire des visiteurs: "C'était pas uniquement pour les réprimander, c'était aussi pour les secouer et surtout leur dire de se lâcher, de jouer, parce qu'en première mi-temps on avait le frein à main", a confessé Bruno Genesio sur Canal Plus.

Face à des Bretons sans complexe, malgré la sortie précoce sur blessure de Lucas Deaux (10e), Lyon s'est mis à rugir à l'heure de jeu grâce au remuant Memphis Depay, passeur décisif pour Houssem Aouar (62e) puis double buteur (66e, 73e) avant une nouvelle offrande, à Maxwel Cornet (83e).

Furieux d'avoir débuté sur le banc face à Angers fin octobre -- "Je mérite mieux que cela. Je fais le job, je suis fort dans ma tête. Je devrais jouer à chaque match", avait-il affirmé --, l'attaquant néerlandais a retrouvé le sourire samedi. De bon augure pour son coach avant le brûlant derby qui se profile le 23 novembre à domicile contre Saint-Etienne.

Vainqueurs de Reims (2-0) samedi, les Verts ont bien préparé leur déplacement au Groupama Stadium, où ils arriveront avec seulement un point de retard sur leur rival. Wahbi Khazri a déposé un coup-franc sur la tête de Mathieu Debuchy (2e), repoussé un ballon sur sa ligne de but (11e), avant de doubler la mise de près (39e).