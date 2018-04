Lyon n'a pas laissé passer sa chance. Conquérants jusqu'au bout et impitoyables, les hommes de Genesio, ont écrasé Metz (5-0) dimanche, portés par la paire Depay-Marcelo, lors de l'avant-dernier match de la 32e journée de L1, prenant au passage la très convoitée 3e place du championnat à l'OM.

Cette montée sur le podium des Lyonnais, synonyme de strapontin pour la Ligue des Champions, pourrait toutefois rester très éphémère, si jamais Marseille venait à l'emporter dimanche soir face à Montpellier.

En attendant cette dernière rencontre décisive (coup d'envoi à 21h00), l'OL, qui a nettement amélioré sa différence de buts (+33), met donc une pression maximale sur son rival marseillais. Il reste en revanche toujours loin derrière (7 points) Monaco, 2e, dont la victoire samedi face à Nantes, a conforté un peu plus sa position de dauphin du PSG.

Quant aux Messins, qui avaient l'occasion de revenir à trois points de Lille qui s'est incliné samedi à Bordeaux (2-1), ils se rapprochent un peu plus de la L2 avec un goal-average de -34.

Comme bien souvent, Lyon a démarré pied au plancher. A peine la partie engagée, Balliu perdait un ballon dans sa moitié de terrain sur son côté droit et les Lyonnais obtenaient un corner. Depay le tirait et Marcelo mettait la tête comme à l'entraînement. Le chronomètre du stade n'affichait pas encore une minute de jeu.



Semblant de révolte



La défense mosellane était à la rue et perdait un nombre incalculable de ballons. Même si Lopes dégageait à l'horizontale une reprise instantanée de Roux (15e), l'OL ne tardait pas à doubler la mise. Le corner de Depay, à gauche cette fois-ci, était encore repris par Marcelo (21e).

Dès lors, il n'y avait plus vraiment de match, s'il y en avait eu un, dans cette fin de première période. Les Lyonnais géraient leur avantage que les Lorrains étaient bien en peine de leur contester, même si Lopez dégageait du pied une belle frappe de Mollet (44e).

Le semblant de révolte mosellane à la reprise ne tenait pas. Même si Lopes devait bien aller chercher, à l'heure de jeu, un coup franc de Mollet qui prenait la direction de la lucarne (62e), Lyon asseyait définitivement son emprise en quelques minutes. Sur un contre, Ndombele lançait parfaitement Depay dans le dos de la défense (65e), avant que le Néerlandais, toujours en contre, ne centre pour Traoré qui marquait avec l'aide du poteau (68e).

Sur la fin, Lopes allait certes chercher encore quelques belles tentatives messines, mais Mariano, qui venait de rentrer (71e), mettait la dernière touche à la victoire rhodanienne (86e).