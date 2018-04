32e j. - Qui sont les favoris de la course à l'Europe

Rarement le sprint final pour la Ligue Europa aura été aussi serré en championnat. De Rennes (47 points) à Saint-Étienne (43 points) en passant par Montpellier (46), Nice (46) et Nantes (44), cinq équipes vont se disputer le(s) billet(s) qualificatif(s). Quelles sont les points forts et les points faibles des prétendants ? Les calendriers ? Les dynamiques favorables ? Présentation complète et chiffrée d'un sprint qui s'annonce... massif.