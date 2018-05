Succession d'hommages pour Thiago Motta et sa dernière au Parc

Haie d'honneur, banderoles et cadeaux.... Le vétéran du PSG, l'Italien Thiago Motta, qui s'apprête à raccrocher les crampons, a eu droit à de nombreux hommages pour son dernier match au Parc des Princes, la réception de Rennes samedi soir.

Les joueurs du PSG et les membres du staff lui ont d'abord fait une haie d'honneur avant l'échauffement. "Grazie Thiago Motta", pouvait-on lire ensuite sur une gigantesque banderole dressée dans les airs au-dessus du rond central. Accompagné de ses filles, le milieu de terrain a été accueilli sur la pelouse par le président du club Nasser Al-Khelaifi pour recevoir un bouquet de fleurs et une ovation.

Les supporters ultras en ont profité pour allumer quelques fumigènes, après avoir déployé une première banderole "Grazie Motta" un peu plus tôt.

Le milieu de terrain de 35 ans a ensuite été à nouveau applaudi à la 8e minute du match, pour honorer le N.8 qui figure sur son maillot.

Thiago Motta dispute face à Rennes, pour le compte de la 37e journée du Championnat de France, son dernier match au Parc des Princes, son 230e avec le PSG au total. Il a d'ailleurs été désigné capitaine pour la rencontre.

"C'est un joueur exceptionnel, une grande personnalité avec une histoire très importante dans le foot", avait dit son entraîneur Unai Emery vendredi.

Arrivé à Paris en janvier 2012 pour devenir un homme de base du onze, Thiago Motta est un historique du projet qatari du PSG. Malgré des absences récurrentes (suspensions et blessures), il a pris des responsabilités dans le groupe sous Carlo Ancelotti (janvier 2012-2013), puis traduit sur le terrain le projet de jeu voulu par Laurent Blanc (2013-2016) et inspiré par le Barça.

Thiago Motta avait acté l'année dernière avec le président Nasser Al-Khelaifi qu'il dirigerait l'équipe des moins de 19 ans du PSG après cette ultime saison comme joueur.

"Avec son expérience comme joueur et comme personne, avec tous les entraîneurs qu'il a eus, il va commencer son chemin de coach, et je crois qu'il a les caractéristiques et la qualité pour faire un bon chemin", avait jugé Emery.

Avec le PSG, Thiago Motta a remporté cinq titres de champion de France, cinq Coupes de la Ligue et quatre Coupes de France. Dans ses différents clubs, il a gagné un total de 28 trophées, notamment deux Ligues des champions, avec le FC Barcelone et l'Inter Milan (à chaque fois sans jouer la finale), et côtoyé des entraîneurs comme José Mourinho ou Louis van Gaal.