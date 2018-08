Reims: l'attaquant anglais Sheyi Ojo prêté par Liverpool

Formé en Angleterre au Milton Keynes Dons, Ojo (1,79 m, 67 kg) a été recruté par les Reds à l'âge de 14 ans, quelques mois après avoir été appelé en équipe d'Angleterre des moins de 16 ans.

Avant même de disputer la moindre rencontre avec l'équipe première de Liverpool, malgré quelques convocations dans le groupe, il a été prêté en deuxième division anglaise, à Wigan pour l'exercice 2014-2015, puis à Wolverhampton lors de la saison suivante.

En janvier 2016, l'ailier anglais a finalement été rappelé par Liverpool et il a joué 8 rencontres de Premier League et 3 de FA Cup (1 but). Ojo a été conservé par les Reds pour la saison 2016-2017, durant laquelle il n'a joué que deux matchs de Coupe.

De nouveau prêté l'an passé, à Fulham, l'attaquant a connu sa saison la plus prolifique (22 matchs de championnat, 4 buts).

Avec l'équipe d'Angleterre, Ojo, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque, a remporté la Coupe du monde U20 en 2017.