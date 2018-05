PSG - Saison terminée pour Verratti, opéré des adducteurs

L'intervention, réalisée par le Docteur Reboul, "s'est parfaitement déroulée", indique le PSG. "La date a été choisie pour permettre à Marco Verratti de reprendre la saison 2018-2019 dans les meilleures conditions".

"Marco a encore son problème avec le pubis", a évoqué l'entraîneur Unai Emery en conférence de presse.

Le joueur de 25 ans avait manqué les matches du mois d'avril à cause de cette blessure à l'aine. L'Italie n'étant pas qualifiée pour la Coupe du monde, cette opération n'a pas de grande conséquence pour Verratti, qui manquera la finale de Coupe de France contre les Herbiers mardi et la fin du championnat, alors que le PSG est d'ores et déjà titré.