Neymar et Mbappé préservés contre Toulouse

"On ne prend pas de risque pour demain, ils ne jouent pas samedi, mais on a la possibilité qu'ils jouent contre Liverpool mercredi, je pense que c'est possible", a affirmé le technicien allemand en conférence de presse.

Relancé sur l'état de santé du Brésilien et du Français, Tuchel a indiqué que ce n'était "pas très, très grave". "Je pense qu'ils peuvent jouer" contre les Reds, a-t-il appuyé, précisant que c'était son avis personnel et non celui du staff médical.

Mbappé souffre d'une "contusion de l'épaule droite", occasionnée mardi avec les Bleus lors d'un amical contre l'Uruguay, tandis que Neymar est amoindri par une "élongation des adducteurs droits" depuis un amical disputé également mercredi avec la Seleçao contre le Cameroun.

Le PSG, invincible leader du championnat de France, reçoit Toulouse samedi (17h) pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Il affronte ensuite Liverpool mercredi à domicile pour l'avant-dernière journée des poules de Ligue des champions, alors que le club français est troisième (avec 5 points) derrière les "Reds" et Naples (6 points).

"Ce n'est pas la première fois qu'on joue sans +Ney+ et sans Kylian (Mbappé), on va trouver des solutions comme contre Saint-Etienne" où Paris l'avait emporté 4-0 lors de la 5e journée de Ligue 1, a affirmé Tuchel. "Nous avons beaucoup de joueurs de top niveau et ils doivent montrer demain contre Toulouse qu'ils sont prêts".

Le défenseur Stanley Nsoki sera également indisponible contre Toulouse, selon l'entraîneur.