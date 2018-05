Neymar de retour au camp d'entraînement du PSG

On y voit le Brésilien, cheveux bouclés, barbe de trois jours, grimacer en salle sur différents appareils de musculation du bas et du haut du corps. On le voit aussi marcher pieds nus, accompagnés d'un membre du staff, dans la partie sablée des terrains d'entraînement dédiée aux convalescents.

Le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR) était rentré vendredi à Paris, en jet privé, deux mois après une opération au pied droit au Brésil.

A 40 jours du Mondial en Russie, son objectif principal, les chances sont minces de le voir refouler les pelouses françaises avec le PSG d'ici la fin de la saison.

"Ney" devrait assister en tribunes à la finale de la Coupe de France qui oppose le PSG mardi au Stade de France au petit poucet des Herbiers (3e division) puis participer aux festivités du titre de champion de France qui seront organisées au Parc des Princes samedi 12 mai en marge de la réception de Rennes.

Le PSG n'aura plus qu'un seul match ensuite, un déplacement à Caen le 19 mai. Mais le joueur ne prendra aucun risque. Comme l'a expliqué au journal Folha de Sao Paulo le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré, le but est qu'il soit "à 100% pour le début des entraînements" de la sélection au Brésil, le 21 mai, au QG de Teresopolis, près de Rio.

En Espagne, Neymar fait toujours l'objet de rumeurs en vue du mercato estival. Marca écrit ainsi ce samedi qu'il veut "jouer avec CR7", soit rejoindre Cristiano Ronaldo au Real Madrid, vieux serpent de mer