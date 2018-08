Lyon: Marcelo prolonge jusqu'en 2021

Marcelo, âgé de 31 ans, était arrivé en juillet 2017 en provenance du Besiktas Istanbul pour un transfert de 7 millions d'euros avec un engagement de trois ans.

Le joueur, formé au Santos FC et passé en Europe par le Wisla Cracovie (Pologne), le PSV Eindhoven, Hanovre et Besiktas, était convoité par le club anglais de West Ham cet été.

"Je remercie le président Jean-Michel Aulas et le club de leur confiance. Ma famille se sent bien à Lyon. Quand on se sent en osmose avec un club, on a tout pour être heureux et je vais tout donner à l'équipe pour atteindre les objectifs fixés", a confié le joueur.