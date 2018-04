Ligue 1- Marseille laisse Lyon filer devant

Dans l'intense lutte pour la 2e place, Marseille a fait une mauvaise opération dimanche à Angers avec un nul (1-1), comme Monaco la veille, ce qui profite à Lyon, désormais le mieux placé pour la qualification directe en Ligue des champions.

Le PSG, lui, s'est fait peur, en étant mené 2-0 par Guingamp jusqu'à un quart d'heure du terme, sur des buts de Blas et Briand. Mais un doublé de Cavani (75e s.p., 82e) a permis au club de la capitale d'y rester invaincu depuis 41 matches en championnat.

Mais c'est la première fois que Paris lâche des points au Parc des Princes: les champions de France 2018 ne pourront donc plus égaler le record du carton-plein de Saint-Etienne (19 victoires en 19 matches à domicile en 1974-1975). Avec 91 points et 106 buts marqués, ils peuvent encore battre le record des 96 points du PSG version 2015-2016, et celui des 118 buts du RC Paris en 1959-1960.

Mais l'enjeu le plus brûlant se situe à l'étage juste en-dessous, dans la lutte pour les accessits à la C1. Et à ce jeu, l'OM a sans doute payé ses efforts déployés jeudi contre Salzbourg en demi-finale d'Europa League (2-0), quand il s'était approché de la finale prévue à... Lyon. Le club du sud reste 4e mais a désormais deux points de retard sur l'OL, et toujours un sur Monaco.

"On a perdu deux points, maintenant c'est dommageable parce qu'on approche de la fin, mais il reste trois rencontres et Monaco a aussi perdu des points. C'est pas terminé", a relativisé l'entraîneur marseillais Rudi Garcia.

Thauvin avait ouvert le score dès la 3e minute, sur penalty (son 20e but en L1), mais la forte pression du SCO a fini par déboucher sur une égalisation de son capitaine Traoré en fin de partie (79e), pour un nul somme toute logique.

Une réunion Le Graët-Aulas-Eyraud ?

En marge de cette 35e journée, le conflit entre les deux Olympiques, relancé dans la semaine par les suites disciplinaires au houleux OM-OL (2-3) de mars, a connu de nouveaux développements dimanche tout en baissant d'un ton.

Le président de la Fédération (FFF) Noël Le Graët "m'a dit qu'il allait nous réunir avec Jacques-Henri Eyraud", a annoncé Jean-Michel Aulas, le président de l'OL (par ailleurs membre du comité exécutif de la FFF), qui a en outre l'intention d'appeler son homologue marseillais lundi.

Le Conseil national de l'éthique (CNE) avait tancé les deux dirigeants, dans un courrier envoyé samedi et que s'est procuré l'AFP dimanche: il "regrette" leurs "propos polémiques" et leur "demande instamment de (s') abstenir de comportements de cette nature et de faire preuve en toutes circonstances de modération".

Le mano a mano entre les trois prétendants au billet direct pour la C1 reprendra le week-end prochain, face à trois adversaires qui ont eux aussi quelque chose à jouer en cette fin de saison: Lyon face à Troyes visant le maintien (18e), Marseille contre Nice en course pour la petite Europe (7e), et Monaco sur le terrain de Caen, pas encore définitivement tiré d'affaire (15e).

Rennes recolle

Nice justement fait partie du groupe de trois équipes se disputant l'accès à l'Europa League - la 5e place et la 6e si, comme c'est vraisemblable, le PSG bat Les Herbiers (National 1) en finale de la Coupe de France.

C'est Saint-Etienne (vainqueur 1-0 à Montpellier vendredi) qui mène le gruppetto, un point devant Rennes et Nice. Ces deux derniers devancent de cinq longueurs un groupe de quatre équipes (Montpellier, Bordeaux, Nantes et Guingamp) pour lesquels une qualification européenne semble désormais illusoire.

Rennes, quoique difficilement, a renversé Toulouse dimanche après-midi (2-1), sur des buts de Léa-Siliki et Bourigeaud autour de la pause répondant à celui de Gnagnon contre son camp. Léa-Siliki a d'ailleurs réussi un drôle de triplé: un but, une passe décisive et une expulsion!

"On a eu peur de gagner, mais cette équipe doit avancer", a dit l'entraîneur breton Sabri Lamouchi, qui a aussi "aimé le coeur de (ses) joueurs".