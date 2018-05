L1 - Paris SG: sans Cavani, avec Rabiot à Caen

L'avant-centre uruguayen Edinson Cavani ne disputera pas le dernier match de la saison du Paris SG, samedi (21h00) à Caen: il est absent du dernier groupe concocté par Unai Emery à Paris, contrairement à Adrien Rabiot, qui a appris jeudi soir sa non convocation pour la Coupe du Monde.

Le PSG avait annoncé jeudi que Cavani était "resté en soins" ce jour-là, en raison de "douleurs musculaires", tout comme le Brésilien Dani Alves, qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure au genou droit.

Marco Verratti, qui avait "repris la course" selon le point médical effectué par le PSG jeudi, n'est pas non plus dans le groupe parisien, contrairement à Adrien Rabiot qui a été convoqué pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, dont Paris est déjà assuré de terminer champion.

Le milieu français va devoir surmonter la déception de n'être que suppléant pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, une des surprises de la liste révélée jeudi soir par Didier Deschamps. L'ancien entraîneur de Marseille lui a préféré le solide milieu défensif sévillan Steven Nzonzi.

De son côté, Neymar "a été autorisé à partir au Brésil (jeudi soir) pour poursuivre son programme de reprise", avait annoncé jeudi le PSG. Le Brésilien a "repris partiellement l'entraînement collectif avec ses coéquipiers (jeudi) au Parc des Princes et a commencé sa préparation physique avec ballon", mais est trop juste pour disputer le match contre Caen, expliquait le PSG.