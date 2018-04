L1 - Balotelli aimerait retourner en Italie après Nice

"J'aimerais retourner en Italie", a indiqué l'avant-centre de 27 ans, auteur de 23 buts cette saison toutes compétitions confondues.

"Il y a beaucoup d'équipes qui me suivent, mais je peux dire que l'AC Milan n'est pas l'une d'entre elles. Il n'y a aucune chance que je retourne chez les Rossoneri", où il a évolué entre 2013 et 2014 puis entre 2015 et 2016, a-t-il poursuivi.

"Nice? Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n'en suis pas totalement certain. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici, malgré le fait que ce soit ma meilleure en France", a-t-il ajouté.

Balotelli avait publié sur les réseaux sociaux le 21 avril un message de remerciements ressemblant à des adieux à son équipe de Nice.

Relancé sur la Côte d'Azur, le joueur est convoité par des clubs italiens et anglais.