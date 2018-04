Dans la bagarre pour le podium avec Marseille, les Lyonnais ont conforté leur 3e place en dominant Amiens samedi 3-0. Et dans la lutte pour le maintien, Lille est au bord du gouffre après son nul cruel contre Guingamp (2-2) lors de la 33e journée du Championnat de France.



Fekir de retour



Face à une équipe d'Amiens plutôt valeureuse, l'OL a moins dominé que ne l'indique le score. Mais cette victoire est précieuse dans la bataille à distance avec Marseille et elle permet de fêter le retour sur le terrain de Nabil Fekir.

L'international français, absent depuis fin février à cause d'une blessure au genou droit, est entré en fin de partie pour remplacer le premier buteur de l'après-midi Mariano Diaz. Et il a participé aux derniers buts de son équipe, inscrits par Memphis Depay (83e) et Bertrand Traore (85e).

Memphis Depay soigne sa deuxième partie de saison: le Néerlandais est impliqué sur chacun des 9 derniers buts de Lyon en Ligue 1 (4 buts, 5 passes décisives), relève le statisticien Opta.

Les Lyonnais s'offrent ainsi une cinquième victoire consécutive en championnat. Ils possèdent trois points d'avance sur Marseille et une différence de buts si favorable qu'elle leur garantit de terminer le week-end sur le podium. L'OM doit donc s'imposer à Troyes dimanche pour rester au contact.

Pour l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio, "il faut rester très impliqué et concentré pour conserver cette 3e place sur laquelle nous sommes focalisés plutôt que de penser à la 2e détenue par Monaco".



Le cauchemar de Lille



A l'autre bout du classement, Lille a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque, après avoir mené 2-0. Les Lillois, en danger pour le maintien en Ligue 1, allaient-ils enfin renouer avec la victoire après laquelle ils courent depuis fin janvier ?

Ils y ont cru contre Guingamp après le joli enchaînement de Nicolas Pépé pour leur premier but (55e) puis la réalisation de Luiz Araujo trois minutes plus tard.

Mais rien n'y fait décidément. Le Losc a paniqué en fin de partie avec un but contre son camp de Junior Alonso (90e). Puis l'attaquant breton Jimmy Briand a définitivement assommé les Nordistes en marquant à la 94e minute...

A cinq journées de la fin du championnat, les Lillois sont toujours sous la menace d'une relégation avec une situation sportive catastrophique et des garanties financières qui se font attendre. La DNCG, le gendarme financier du football français a fixé un rendez-vous avec les dirigeants nordistes fin mai...

Dans les autres rencontres, Saint-Etienne a encore pu compter sur Mathieu Debuchy pour s'imposer à Strasbourg 1-0. Nantes et Dijon ont fait match nul 1-1 et la surprise est venue de la lanterne rouge, Metz, vainqueur à Rennes 2-1.

Les Messins ne sont plus qu'à quatre points de Lille, décidément mal en point...

Enfin, le match Caen-Toulouse a été reporté à cause du mauvais temps.