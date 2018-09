France - Bordeaux: le Brésilien Ricardo nommé manager general

Le directeur sportif brésilien de Santos, Ricardo, ancien entraîneur de Bordeaux de 2005 à 2007, a été nommé manager général des Girondins, a annoncé mercredi le club de Ligue 1.

La durée du contrat de Ricardo sera connue jeudi à 14h00 GMT lors de sa présentation au Château du Haillan, a précisé le club.

Le nom du technicien brésilien de 53 ans, circulait avec insistance depuis cinq jours après l'échec de la venue de Thierry Henry qui a, depuis, été promu premier adjoint du sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol Roberto Martinez.

L'officialisation du retour de Ricardo en Gironde a tardé, le temps qu'il se libère du contrat qui le liait jusqu'en juin prochain avec le club pauliste.

Ces dernières heures, le président de Santos José Carlos Peres, en difficulté en interne dans son club, a tenté en vain de négocier une indemnité de départ, estimée entre 150.000 et 300.000 euros selon plusieurs sources brésiliennes, que les Girondins ont refusé de payer.

Malgré les 278 matches qu'il a déjà dirigés à la tête d'équipes de L1 de 1996 à 2009, le Brésilien ne dispose pas des diplômes requis par la Ligue de football professionnel (LFP) pour entraîner en France et a donc été engagé comme manager général.

Légalement, l'ancien défenseur international qui a fait les beaux jours notamment de Benfica et du Paris SG avec lequel il a entamé sa carrière de coach en 1996, ne pourra pas participer aux conférences de presse d'avant et d'après match et sera toléré sur le banc de touche sans possibilité de se lever pour donner des consignes.

Ricardo aura comme entraîneur principal Éric Bedouet, qui a assuré l'intérim depuis l'éviction de l'Uruguayen Gustavo Poyet, et l'ancien défenseur Patrick Colleter, qui travaillait déjà avec lui lors de son premier passage au Haillan, ainsi qu'à Monaco jusqu'en 2009.

Ce trio a déjà fonctionné ensemble en 2005, au sortir d'une saison girondine pénible conclue à la 15e place.

En deux saisons, il a permis à Bordeaux de retrouver une grosse assise défensive et des résultats - 2e derrière Lyon en 2006, victoire en Coupe de la Ligue en 2007 - socles du titre de champion de France obtenu en 2009 par son successeur Laurent Blanc.

Après un passage à Monaco (2007 à 2009), le Brésilien était retourné dans son pays et avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC), l'un en 2010, l'autre plus grave en plein match fin août 2011 alors qu'il s'occupait de Vasco de Gama, qui l'avait laissé dix jours dans le coma.

Après des mois de convalescence et une gêne encore visible au bras droit, il avait repris des activités à peu près normales en 2015 du côté de Botafogo.