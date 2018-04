Europe, maintien: du monde dans les wagons

Pas de grève du suspense en Ligue 1 lors de sa 32e journée, hormis le titre promis au PSG: ce week-end reprend la lutte pour le strapontin de la Ligue des champions entre Marseille et Lyon, pour la petite Europe et pour se maintenir.



OM, OL: ne pas dérailler





Marseille (3e) a deux points d'avance sur Lyon, et compte préserver cet avantage menant au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais Marseille a mal: l'équipe est décimée par les blessures (Mandanda, Rami, Rolando, Thauvin) et vient de s'incliner jeudi en quart de finale aller d'Europa League (1-0 à Leipzig).

L'OM, qui doit aussi préparer le match retour de jeudi prochain en C3, aura au moins l'avantage d'évoluer à domicile. Mais c'est face à Montpellier et sa redoutable défense (la 2e du championnat derrière celle du PSG).

L'OL de son côté se déplace, mais c'est sur la pelouse de la lanterne rouge messine. L'équipe de Bruno Genesio n'a pas le droit à l'erreur si elle veut continuer à espérer déloger l'OM de son strapontin C1.

En l'absence de Fekir, Depay sera guetté: l'homme qui a donné la victoire à Lyon au Vélodrome (3-2) puis signé un doublé contre Toulouse (2-0) réussira-t-il enfin à être régulier?





C3: ne pas rester à quai





La 5e place sera qualificative pour l'Europa League, et la 6e également si le PSG remportait la Coupe de France. Et ils sont nombreux à prétendre à ces deux accessits: Rennes, Montpellier, Nice et Nantes, voire Saint-Etienne.

Rennes, invaincu depuis sept rencontres, est la locomotive de ce gruppetto. Mais le club est toujours suspecté de flancher quand il a l'occasion de s'installer dans les premiers rôles, d'autant qu'il connaît un calendrier délicat, avec des déplacements programmés à Nantes et à Paris.

Et d'abord dès dimanche à Nice, autre prétendant à l'Europe, séparé d'un point seulement. L'OGCN doit absolument engranger des points à domicile puisqu'il a lui aussi des voyages relevés en perspective (Marseille et Lyon en mai). Il y aura un match dans le match entre Plea et Khazri, deux attaquants polyvalents et en grande forme actuellement.

Montpellier reste dans le coup, mais devra résister à Marseille où il voudra étirer sa série de sept matches sans défaite.

Nantes, à deux longueurs de Rennes, a longtemps été le mieux positionné avant de dévisser. La recette de Claudio Ranieri, sa fameuse victoire "à l'italienne" (dix succès par un but d'écart lors de la phase aller), a laissé place aux mauvais résultats (deux victoires seulement en 12 rencontres de L1 en 2018).

Avec un rendez-vous de haut vol à Monaco samedi après-midi, les Canaris risquent de décrocher de la course à l'Europe.



Terminus pour Troyes et Lille ?



Metz est décroché depuis longtemps en fond de tableau, mais Troyes (18e) et Lille (19e) bougent encore. Pour combien de temps? Ces deux équipes se déplacent, respectivement à Guingamp et Bordeaux. Alors que Toulouse (17e) joue à domicile, face à Dijon.

L'Estac est un promu programmé pour la lutte pour le maintien, alors que le Losc avait l'ambition de tutoyer le haut de tableau, et se débat dans une saison noire. Le club, racheté par l'homme d'affaire hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, reste sur huit matches sans victoire, et la nomination de Christophe Galtier ne l'a pour l'heure pas extrait du marasme.

Après l'humiliation à domicile face au promu Amiens (1-0), il a "vu des joueurs abattus, choqués, des joueurs pleurer, donc ça me laisse espérer qu'on peut inverser la tendance", a-t-il dit jeudi. Il avait envisagé des "décisions fortes". Car en Gironde, sans rebond, le Losc sera encore un peu plus proche du déraillement.