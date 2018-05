Bordeaux peut encore rêver d'Europe

Bordeaux, dans l'obligation de s'imposer pour croire encore à l'Europe, s'est offert un festival offensif samedi devant son voisin Toulouse (4-2), barragiste en grand danger à une journée de la fin de saison de L1.

Pour les Girondins, qui ont profité de cette 37e et avant-dernière journée pour gagner deux places et monter au 7e rang, tout se jouera désormais à distance dans une semaine. Ils se déplaceront à Metz, déjà relégué, et scruteront avec attention le résultat de Nice, qui les devance de deux points, en déplacement à Lyon.

Le Téfécé, une semaine après son revers au Stadium face à Lille (2-3) aux conséquences dramatiques au classement, n'a pas eu sur la durée la réaction escomptée par son entraîneur Michaël Debève.

Les Toulousains ont pourtant mené dans ce Derby de la Garonne grâce à un but plein de finesse de Sylla (29) laissant croire à une rébellion heureuse mais ils ont affiché trop de lacunes pour s'opposer à des Bordelais à la confiance retrouvée.

Heureusement pour eux, Troyes n'a pas profité complétement de ce revers, et leur dernière à domicile contre Guingamp vaudra très cher, au moins pour assurer le barrage.



Standing-ovation pour Malcom



Ce match tenait à coeur à Martin Braithwaite, après ses quatre années passées dans la ville rose. Et pour ses retrouvailles, l'international danois s'est mué en bourreau de ses anciennes couleurs avec un doublé qui a d'abord permis aux Girondins d'égaliser (38) puis de prendre l'avantage avec une reprise sur un centre de Sabaly déviée par Amian (49).

Une récompense logique vu sa débauche d'énergie sur le front de l'attaque bordelaise, les occasions qu'il s'est procurées (22, 32). Il a beaucoup plus pesé que Kamano, auteur d'un manqué incroyable seul face au but (10).

Les Violets ont bien essayé de réagir avec Gradel, dont un coup-franc a heurté la transversale de Costil, mais les Girondins ont enfoncé le clou dans le dernier quart d'heure. Parfaitement lancé, l'entrant De Préville a offert le but du break à un autre Danois, Lerager (73), auteur d'un gros match lui aussi.

Pour sa dernière à domicile avant d'aller disputer l'Europe ailleurs la saison prochaine moyennant un gros chèque, Malcom a conclu ce festival en allant se jouer de Laffont (78). La standing-ovation qui a accompagné sa sortie quelques minutes tard en dit long sur ce que les Girondins lui doivent.

Pour l'honneur, Diop, monté aux avants-postes, réduisait en force l'écart en fin de match de cette partie très agréable (90).