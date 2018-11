L'Uruguayen Luis Suarez, auteur d'un doublé, et le Français Ousmane Dembélé ont permis au leader Barcelone d'arracher la victoire dans un duel mal engagé face au Rayo Vallecano (3-2) samedi pour la 11e journée du Championnat d'Espagne, confortant l'avance catalane au classement.

Alors que le Barça était mené 2-1 à la 87e minute, Dembélé a égalisé d'une volée rasante et providentielle (87e). Et Luis Suarez, qui avait ouvert le score (11e), a arraché la victoire en se jetant sur un centre venu de la droite (90e), soit son sixième but en trois journées de Liga. José Angel Pozo (35e) puis Alvaro Garcia (57e) avaient entretemps donné l'avantage au Rayo.

Peut-être un peu trop sûrs d'eux après leur démonstration dans le clasico face au Real Madrid dimanche dernier (5-1), les Catalans ont réussi à survivre à un match piège dans le quartier madrilène de Vallecas alors que leur capitaine Lionel Messi, qui a repris l'entraînement, continue de soigner une fracture à un bras.

Au classement, le Barça (1er, 24 pts) reste en tête devant l'Atlético Madrid (2e, 20 pts), Alavés (3e, 20 pts), le Séville FC (4e, 19 pts) et l'Espanyol Barcelone (5e, 18 pts). Le Real Madrid, vainqueur au forceps de Valladolid, est sixième avec 17 points