L'Atlético Madrid rate le coche

L'Atlético, incapable de l'emporter loin de ses bases depuis sa défaite 1-0 au Camp Nou devant le Barça (2 défaites, 1 nul), reste donc à 12 points des Barcelonnais, qui avaient été tenus en échec mardi par le Celta Vigo (2-2), et doit surveiller son arrière où le Real, 3e, n'est plus qu'à trois unités.

L'entraîneur Diego Simeone a pourtant aligné ses deux attaquants français, Antoine Griezmann et Kevin Gameiro, en pointe, mais son équipe n'a jamais pu trouver de faille dans le bloc compact mis en place par son vis-à-vis de la Real.

Lors d'un contre rapidement mené après une bonne action de l'Atlético conduite par Saul, Koke et Gameiro, qui n'a pas pu reprendre le ballon, c'est Willian José qui a ouvert la marque pour la Real Sociedad. Bien servi en retrait par Januzaj, José tiré du doit pour envoyer le ballon sur le poteau et dans le but (27e).

L'entrée de Fernando Torres à la place d'Angel Correa (46e) a apporté un peu plus d'allant et le nouveau arrivant s'est signalé en obtenant un coup franc intéressant. Tiré par Griezmann, le ballon a été dévié en corner par William José, décidément sur tous les fronts (53e).

Et c'est la Real qui passait tout près du KO avec une action initiée par Januzaj, mais le tir de Willian José passait à côté (70e). Ce n'était que partie remise, puisque Juanmi allait doubler la mise dix minutes plus tard. C'est la première fois depuis un mois que l'Atlético encaisse deux buts dans un même match. Et dans le temps additionnel, l'attaquant local, entré en jeu à la 72e minute, a transformé la défaite de l'Atlético en déroute...

De son côté, l'entraîneur Imanol Alguacil a réussi son quatrième match sans prendre de but: 3 victoires et un nul.

Cette 33e journée n'est décidément pas favorable au quatuor de tête puisque le leader barcelonnais a été tenu en échec 2-2 au Celta Vigo, tout comme le troisième, le Real Madrid (1-1 devant l'Atletic Bilbao), alors que Valence, 4e, a été battu à domicile 2-1 par Getafe.