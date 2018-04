Au stade Metropolitano, les "Colchoneros" ont été bousculés par un courageux Deportivo, pourtant relégable. Mais un tirage de maillot sur Saul leur a offert un penalty, transformé par Gameiro (34e) en l'absence de son compatriote Antoine Griezmann, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Et la défense de l'"Atleti", la meilleure de Liga (14 buts encaissés), a fait le reste, avec notamment deux belles parades du gardien Jan Oblak devant Lucas Pérez (20e, 25e).

Au classement, l'Atlético (2e, 67 pts) profite du match nul 2-2 concédé samedi à Séville par le FC Barcelone (1er) pour revenir à neuf points de la tête à huit journées de la fin, même si le Barça, invaincu dans cette Liga, paraît intouchable.

Surtout, l'équipe de Diego Simeone maintient à quatre longueurs le Real de Zinédine Zidane (3e) avant le bouillant derby madrilène dimanche prochain au stade Santiago-Bernabeu. D'ici là, le Real doit affronter mardi la Juventus en quarts de Ligue des champions et l'Atlético défie jeudi le Sporting Portugal en quarts d'Europa League.

Valence fait le trou

Cette victoire fera du bien à l'Atlético, qui abordait cette journées avec de nombreux absents. Outre Griezmann, Diego Costa, qui souffrait d'un coup, n'a pu entrer qu'en fin de match.

En leur absence, Gameiro a pris ses responsabilités sur le penalty, soit son 6e but dans cette Liga. Et il a ensuite cédé sa place à Fernando Torres à la 72e.

Titulaire au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez a pour sa part livré une copie propre, avec notamment un bon sauvetage devant Borja Valle qui filait seul au but (68e).

Dans le genre efficace, Valence a aussi gagné à l'économie: le club "che" (4e, 62 pts) s'est imposé sur la pelouse d'un Leganés accrocheur dimanche après-midi, avec un tir lointain de Rodrigo Moreno, son 14e but cette saison en Liga.

Valence reste en embuscade à une longueur de la troisième place occupée par le Real. Et derrière, le trou est fait grâce à la défaite inattendue de Villarreal (5e, 47 pts) à Malaga (1-0).

Le "sous-marin jaune" a sombré contre toute attente sur la pelouse de la lanterne rouge, qui n'avait plus gagné en Liga depuis mi-décembre et s'est imposée sur un penalty de Chory Castro (37e). Et la course aux places européennes s'annonce très ouverte de la cinquième à la onzième place...