Etincelant buteur, Karim Benzema a permis au Real Madrid d'aller battre 4-2 le Celta Vigo dimanche pour la 12e journée du Championnat d'Espagne, confortant à son poste l'entraîneur intérimaire Santiago Solari dont l'équipe revient à quatre longueurs du leader Barcelone.

Au stade Balaidos, Benzema a marqué d'un somptueux enchaînement contrôle-frappe en pivot (23e) avant de provoquer le deuxième but merengue avec un tir puissant dévié par le gardien sur son poteau et poussé au fond par Gustavo Cabral contre son camp (56e). Plombé par les blessures successives de Casemiro, Sergio Reguilon et Nacho, le Real a néanmoins encaissé deux buts d'Hugo Mallo (61e) et Brais Mendez (90e+4) et tremblé jusqu'à un penalty transformé d'une panenka par Sergio Ramos (83e) et un missile de Dani Ceballos (90e+1).

La "Maison blanche" enchaîne ainsi une quatrième victoire en autant de matches officiels depuis la nomination le 30 octobre de l'Argentin Santiago Solari, bien parti pour être conforté durablement dans ses fonctions au terme légal de son intérim ce lundi.

Au classement, le Real (6e, 20 pts) revient dans le sillage du Barça (1er, 24 pts), surpris dimanche par le Betis (4-3), et du wagon de tête avec un trio Séville-Atlético-Alavés à 23 points et l'Espanyol Barcelone (5e, 21 pts).