Séville finit par limoger Montella, remplacé par Caparros

Le Séville FC, englué dans une série noire de neuf matches sans victoire, a annoncé samedi le limogeage de son entraîneur Vincenzo Montella après seulement quatre mois en poste et son remplacement par Joaquin Caparros, vieux routier des bancs de Liga.

"Le club a pris cette décision en raison de la mauvaise série de résultats de l'équipe, qui n'a plus gagné depuis le 13 mars", a écrit Séville dans un communiqué au lendemain d'une nouvelle défaite 2-1 contre Levante en Championnat d'Espagne.

Ce revers, une semaine après l'humiliation en finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone (5-0), a épuisé le crédit de Montella (43 ans), nommé fin décembre en remplacement de l'Argentin Eduardo Berizzo.

Sous la direction de l'Italien, l'équipe andalouse a marqué l'histoire du club en éliminant Manchester United en huitièmes de Ligue des champions (0-0, 2-1) et en se qualifiant pour les quarts pour la première fois depuis 1958. Séville a ensuite été éliminé par le Bayern Munich (1-2, 0-0).

Mais la défaite sans révolte face au Barça en finale de Coupe du Roi, où les supporters sévillans ont sifflé leurs propres joueurs, plaçait Montella dans une situation délicate. Et une semaine plus tard, la trajectoire déclinante de l'équipe en Liga a coûté sa place au technicien italien.

En 28 matches, Montella a gagné 11 fois, pour 7 nuls et 10 défaites, avec en Liga seulement 19 points pris en 16 journées. Vendredi soir, son équipe pointait à la 7e place avec 48 points.

Caparros (62 ans), qui était sans club depuis son départ du club qatari d'Al-Ahli fin décembre, n'a désormais plus que quatre matches de Liga pour tenter de finir entre les 5e et 7e places et d'accrocher l'Europa League.

Déjà passé sur le banc sévillan entre 2000 et 2005, Caparros devrait ensuite rejoindre l'encadrement du club "à un poste à déterminer à l'avenir", a ajouté Séville.