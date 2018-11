Lucas Hernandez et Diego Costa de retour avant le Barça

L'Atlético Madrid, diminué par les absences, a commencé à récupérer une partie de ses blessés avant le choc contre le FC Barcelone samedi en Championnat d'Espagne, a annoncé le club mardi, avec les retours à l'entraînement de Lucas Hernandez et Diego Costa, notamment.

Selon les images diffusées par l'Atlético sur son site internet, le défenseur international français (adducteurs) et l'attaquant hispano-brésilien (pied) ont participé à la séance de mardi, au même titre que le milieu français Thomas Lemar, lui-même revenu de blessure la semaine dernière (cuisse).

L'entraîneur Diego Simeone a également récupéré ces derniers jours le milieu Koke (oedème musculaire) et le défenseur central monténégrin Stefan Savic (contusion).

En revanche, les deux défenseurs uruguayen Diego Godin (cuisse) et José Maria Gimenez (ischio-jambiers) n'ont pas encore repris et semblent incertains pour défier le FC Barcelone ce week-end lors de la 13e journée du Championnat d'Espagne.

Pour cette affiche, le club "colchonero" a d'ailleurs annoncé avoir changé sa pelouse, apparue très dégradée et peut-être cause d'un risque accru de blessures pour les joueurs. Le nouveau gazon a fini d'être posé dimanche et doit être opérationnel ce week-end pour la reprise de la Liga après la trêve internationale.

Avec 24 points, le Barça fait la course en tête au classement mais ne dispose que d'une longueur d'avance sur Séville, l'Atlético Madrid et Alavés.