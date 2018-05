l'Atlético prépare sa finale à flux tendu

Sans marge de manoeuvre: avec un effectif réduit et un calendrier serré, l'Atlético Madrid se déplace samedi à Getafe (16h30 GMT) pour l'avant-dernière journée du Championnat d'Espagne, en tâchant de préserver ses forces avant la finale d'Europa League mercredi contre Marseille.

Pensum avant la fête

La programmation de cette 37e journée a fait grincer des dents du côté de l'Atleti, qui aura un jour de moins pour préparer la finale par rapport à l'OM, en déplacement à Guingamp vendredi en championnat de France.

L'entraîneur colchonero Diego Simeone s'en est plaint publiquement. Mais impossible de décaler cette rencontre car Getafe est concerné par la course aux places européennes et doit disputer son match à la même heure que ses concurrents...

"Nous voulions jouer le vendredi, cela n'a pas été possible donc nous essaierons de nous reposer le plus possible, a dédramatisé le milieu de l'Atlético Koke. Nous n'avons aucune préoccupation, les finales se jouent aussi avec le coeur."

L'autre difficulté, pour l'Atleti, a trait à un point de règlement: l'obligation pour toute équipe de Liga d'aligner à tout moment en match au moins sept joueurs de l'équipe première, ce qui empêche de titulariser un onze bis de joueurs de la réserve.

Or l'Atlético, interdit de recrutement par la Fifa l'été dernier, a dû vendre cinq éléments au mercato d'hiver après l'élimination précoce en Ligue des champions, réduisant son effectif à 19 joueurs... Et les blessures ne l'ont pas épargné.

Bref, la rotation devrait être a minima samedi au Coliseum Alfonso-Pérez de Getafe.

Déjà assuré d'une place en Ligue des champions la saison prochaine, l'Atlético (2e, 75 pts) ne joue plus que pour l'honneur dans cette Liga: une victoire lui suffit samedi pour s'assurer la 2e place du classement final derrière le FC Barcelone (1er, 90 pts), déjà champion, et surtout devant son voisin et rival, le Real Madrid (3e, 72 pts).

Ensuite, les Colchoneros pourront enfin se tourner vers la finale de Lyon, où ils brigueront la troisième C3 de leur histoire après 2010 et 2012. Avec assez de fraîcheur ?

Dernier voyage des "Invincibles"

Le Barça n'est plus qu'à 180 minutes d'une performance historique: devenir la première équipe de l'histoire moderne de la Liga à être titrée sans concéder la moindre défaite, une série d'invincibilité inédite depuis les années 1930.

La victoire mercredi contre Villarreal (5-1) a confirmé que les Catalans, déjà lauréats du doublé Coupe-Liga, comptaient achever leur saison en fanfare dans le sillage de Lionel Messi, meilleur buteur du championnat (34 buts).

Restent deux obstacles: un dernier déplacement dimanche, sur le terrain de Levante, puis la réception de la Real Sociedad le week-end prochain.

Le Bernabeu les accompagne

A l'inverse, le Real Madrid s'apprête à vivre son ultime match de la saison à domicile samedi contre le Celta Vigo. Et le stade Santiago-Bernabeu aura à coeur de dire au revoir aux doubles champions d'Europe en titre, opposés à Liverpool le 26 mai pour une troisième finale de Ligue des champions d'affilée.

La défaite mercredi contre Séville (3-2) a prouvé que le Real avait déjà la tête à Kiev.

"Quand on perd, on ne peut pas être satisfait mais ça ne change en rien ce que nous allons faire d'ici à la fin de la saison", a dédramatisé l'entraîneur merengue Zinédine Zidane, toujours privé de sa star Cristiano Ronaldo (cheville).

C3: un derby pour décider

Le seul suspense dans cette Liga correspond aux trois places qualificatives pour l'Europa League (5e, 6e, 7e).

Dans cette course à la C3, le Betis Séville (5e, 59 pts) est déjà assuré d'un des trois billets. Mais le club andalou se donnera à fond samedi dans le derby contre le Séville FC (7e, 54 pts) pour contrarier les ambitions de son voisin et rival.

Quant à Villarreal (6e, 57 pts), il se déplace à La Corogne, déjà relégué, avec la qualification européenne en vue.