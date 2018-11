Benzema espère atteindre 35 buts cette saison

Karim Benzema, meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 10 buts, ambitionne d'effacer son meilleur bilan personnel en merengue (32 en 2011-2012) et d'atteindre les 35 buts lors de la campagne en cours, a-t-il expliqué jeudi sur la chaîne du club.

Dépasser les 32 buts ? "Bien sûr que je peux", a dit l'avant-centre, invité de l'émission La Tertulia sur Real Madrid TV, avant de reconnaître s'être fixé un objectif personnel de 35 buts.

"Bien sûr, bien sûr, mais c'est privé ça!", a-t-il souri. "Je l'ai dans un coin de ma tête. (...) Cette année, je vais essayer de marquer davantage. Et avec plus de buts, ça donne plus de titres. A chaque match je veux conclure, soit par des buts, soit par des passes décisives."

La forme du Français (30 ans), qui compte 10 buts en 18 matches officiels cette saison, est l'une des sources du redressement merengue sous la direction du nouvel entraîneur Santiago Solari, nommé pour un intérim et finalement confirmé jusqu'en 2021 après quatre victoires en quatre matches.

"Je le vois à l'aise", a commenté Benzema au sujet du technicien argentin. "Il a ce qu'avait Zizou (Zidane) avant lui, être un grand joueur du Real. Il connaît bien le football, il conçoit le jeu avec beaucoup de possession, des attaques rapides ou plus tranquilles, c'est un très bon entraîneur pour nous."

Après le départ à l'intersaison de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin, le Real a peiné à s'adapter et Benzema a reconnu jeudi que ses responsabilités offensives étaient désormais accrues.

"Avant nous avions Cristiano, mais maintenant il n'est plus là pour marquer. Donc c'est mon tour, je suis très motivé et prêt à ça", a-t-il assuré, disant vouloir réussir "une grande année".

L'ancien Lyonnais a néanmoins assuré n'avoir fondamentalement rien changé à son jeu, malgré certains commentaires comparant son positionnement à celui de ses jeunes années à l'OL.

"Les gens disent ça parce qu'à Lyon, j'évoluais toujours sur la gauche en rentrant vers l'axe, avec des dribbles, des tirs... Mais mon jeu reste toujours le même", a-t-il fait valoir.

"Je marque davantage de buts, avant tout parce que je reçois beaucoup plus de centres, que j'ai beaucoup plus d'occasions de marquer, mais rien n'a changé", a conclu le Français, attendu samedi avec le Real à Eibar pour la 13e journée du Championnat d'Espagne.