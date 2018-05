Mohamed Anouar Guelmami

Le Barça accueille son éternel rival, le Real Madrid, dimanche sur la pelouse du "Camp Nou" dans le cadre de la 36ème journée du championnat espagnol "La Liga 2017-2018".

Après avoir remporté deux titres nationaux (la Liga et la Coupe du Roi), le FC Barcelone jouera pour le prestige et tentera de conserver son record d'invincibilité le plus longtemps possible.

En effet, la star argentine du "Blaugrana" Lionel Messi sera, comme de coutume, la clé de la réussite et le leader de l'équipe d'Ernesto Valverde.

En face, le Real de Cristiano Roanldo affrontera son adversaire catalan avec l'ambition de vaincre et convaincre avant le grand rendez-vous du 26 mai contre Liverpool en finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

Le Real a logiquement les moyens pour gagner les trois points de la rencontre face au Barça mais cela nécessitera beaucoup d'efforts.

Comment regarder Barcelone vs Real Madrid en direct, TV et live streaming ?

Vous pourrez regarder Barcelone vs Real Madrid ,dimanche 6 mai 2018, à partir de 18:45 GMT (21:45 heure de la Mecque), en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le sommet de la Liga sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS HD1, HD3, HD11 et en 4K aussi.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.