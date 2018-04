Le cadet des Karabatic, âgé de 30 ans, s'est blessé dès les premières minutes du match de Ligue des champions gagné en Pologne contre Kielce (34-28) samedi.

Il souffre d'une "fracture du deuxième métacarpien de la main droite" qui ne nécessitera pas d'opération.

L'international manquera le match retour contre Kielce dimanche à Coubertin et probablement plusieurs matchs de Championnat de France. Il est incertain pour un éventuel Final Four les 26 et 27 mai à Cologne.