Le Portugal, qui était déjà qualifié pour le Final Four, a concédé le match nul 1-1 contre la Pologne mardi lors de la dernière journée de la Ligue des nations, qui a vu la Suède battre la Russie 2-0 pour accéder à la Ligue A.

Sans Cristiano Ronaldo et en finissant à 10 contre 11, les Portugais n'ont pas brillé mais sont restés invaincus, seule équipe de la Ligue A dans ce cas. De bon augure en prévision du Final Four, qui se jouera chez eux en juin prochain avec l'Angleterre, la Suisse et les Pays-Bas.

Si la Pologne était déjà reléguée en Ligue B lors de la prochaine édition, en 2020, la Suède fera le chemin inverse, grâce à sa victoire contre la Russie.

Enfin, l'Ecosse monte en Ligue B tout comme la Serbie après son large succès contre la Lituanie (4-1). Le Kosovo est lui promu en Ligue C en battant 4 à 0 l'Azerbaïdjan.