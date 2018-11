Les Super Eagles, trois fois vainqueurs du tournoi continental (1980, 1994, 2013), comptent 10 points dans le groupe E et ne peuvent plus être délogés d'une des deux premières places, synonymes de ticket pour la CAN.

La Libye reste en course après avoir surclassé les Seychelles (8-1), avec notamment un triplé d'Anis Mohamed Saltou.

Le dernier billet se jouera donc entre l'Afrique du Sud (9 pts) et la Libye (7 pts), qui s'affrontent en mars pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN-2019, prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet.