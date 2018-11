Xavi va raccrocher au Qatar pour devenir entraîneur

Le milieu de terrain espagnol Xavi Hernandez (38 ans), ancienne figure du FC Barcelone évoluant depuis 2015 à Al-Sadd au Qatar, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison en cours pour débuter sa carrière d'entraîneur.

"C'est ma dernière année. En janvier, j'aurai 39 ans et je crois que c'est le moment de dire au revoir", a déclaré le champion du monde 2010 au micro de la radio espagnole Cadena Ser dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'international aux 133 sélections avec l'Espagne avait pourtant signé en mai dernier une prolongation de deux ans avec Al-Sadd, club basé à Doha.

Symbole du jeu de passes qui a mené le Barça et la sélection espagnole vers leur âge d'or, Xavi a quitté le club catalan au sommet en 2015 pour rejoindre le Qatar et commencer à s'y former comme entraîneur.

Mais même s'il n'a jamais caché vouloir s'asseoir un jour sur le banc du FC Barcelone, son club formateur, ce disciple de Johan Cruyff et Pep Guardiola a écarté l'idée d'y parvenir à court terme.

"L'idée est de commencer (à entraîner) ici au Qatar pour accumuler de l'expérience, me tester moi-même. C'est une nouvelle étape et je démarre de zéro", a-t-il souligné.

"Tout le monde m'imagine comme entraîneur de Barcelone à l'avenir mais je ne me projette pas encore (...). Entraîner le Barça est un défi majuscule, il faut être prêt et sincèrement, je sens que je ne le suis pas encore", a-t-il conclu.