C'est Mohamed Salah qui a inscrit le but de la victoire pour les Pharaons (90e). Auparavant, Trezeguet (32e) et El Mohamady (60e) avaient répondu au Dijonnais Naim Sliti, qui avait ouvert le score (14e) et égalisé (72e).

L'Egypte en profite pour récupérer la tête du groupe J aux dépens de son adversaire du jour, qui concède sa première défaite en cinq journées.