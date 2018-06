Prison ferme pour le "parrain" du football croate

L'homme fort du football croate, Zdravko Mamic, a été condamné mercredi à six ans et demi de prison au terme d'un procès pour corruption et pour des malversations lors de transferts de joueurs, notamment Luka Modric.

"Zdravko Mamic est condamné à une peine de 6 ans et demi de prison", a déclaré le juge Darko Kruslin, devant le tribunal d'Osijek (est).

Agé de 58 ans, Mamic n'était pas présent dans la salle pour entendre le verdict. Il était parti mardi en Bosnie, dont il possède également le passeport, afin d'y "trouver la paix" dans la petite ville de Medjugorje (sud), une cité mariale connue.

La justice croate soupçonne cet ancien dirigeant du Dinamo Zagreb, considéré depuis des années comme le véritable patron du football croate, d'avoir détourné avec ses complices présumés 15,6 millions d'euros, notamment lors de transferts frauduleux. Tout en flouant le fisc d'environ 1,5 million d'euros.

Lors d'une conférence de presse à Medjugorje, Zdravko Mamic a dit son intention de rester en Bosnie et "de se battre ici". "Je ne voudrais pas être dans la peau des gens qui m'ont monté un bateau comme ça", a poursuivi Mamic, leur promettant une "réponse (...) jamais vue". Ressortissant de la Bosnie, Mamic est inextradable.

Dans un communiqué, la direction du Dinamo Zagreb s'est dite "choquée" par le verdict, et "convaincue (...) de l'innocence" de Mamic.

Le tribunal d'Osijek a ordonné sa mise en détention. Selon la loi croate, toute peine de plus de cinq ans de prison, même susceptible d'appel, s'accompagne d'une incarcération dès qu'elle a été prononcée.

Le procès Mamic a valu des soucis à Luka Modric. La justice croate a inculpé en mars la star du Real Madrid, le soupçonnant d'avoir livré devant la cour d'Osijek un faux témoignage pour tenter de disculper Zdravko Mamic.

Zdravko Mamic est un personnage redouté et haï dans le football croate. De nombreux supporteurs l'accusent d'avoir mis en coupe réglée la Fédération, dont le président, l'ex-attaquant international Davor Suker, ne serait que sa marionnette. C'est pour exiger son départ qu'ils avaient provoqué des incidents lors de l'Euro-2016 en France.

Un autre ancien cadre du Dinamo, désormais dirigeant à la fédération, Damir Vrbanovic, a été condamné à trois ans de prison. Le frère de Zdravko Mamic, l'entraîneur Zoran Mamic, a écopé d'une peine de quatre ans et onze mois. Une peine de quatre ans et deux mois a été prononcée contre un inspecteur des impôts. Aucun n'était présent à Osijek.