Paris SG-Chelsea : Les déclarations d'après-match

Laurent Blanc (entraîneur du Paris SG​):

"On a vu un très beau match de la part des deux équipes. J'ai trouvé ça très bien. Cette équipe de Chelsea que l'on annonçait en très grande difficulté, elle retrouve certaines couleurs et surtout une discipline qui lui permet de bien défendre et de partir en contre rapidement. On a forcément des regrets vu le match que l'on a fait. On est conscient que Chelsea s'est procuré des occasions. Mon principal regret, c'est d'avoir pris ce but à la 45e minute (45+1, ndlr). On a eu des difficultés pour marquer le premier but, il ne restait pas grand-chose pour arriver à la mi-temps avec un avantage. C'est le seul grand regret. Mes joueurs sont à féliciter, tous !"

Guus Hiddink (entraîneur de Chelsea):

"Bien sûr, la défaite n'est jamais un bon sentiment, mais c'est un match en deux manches et il est toujours bon de marquer à l'extérieur. Nous avons eu une bonne organisation défensive, avons eu des situations, même si on aurait pu tuer le match lors de nos quatre ou cinq contre-attaques. Mais en tout cas, nous sommes encore dans la course à la qualification. Nous avons rencontré une équipe très forte. Quand on voit leurs joueurs qui entrent en seconde période, ce sont des joueurs de classe mondiale. La partie tactique de mes joueurs a été très bien jouée, mais c'est difficile, c'est pourquoi, même si on n'est jamais heureux d'une défaite, c'est une défaite qui n'est pas dramatique. C'est toujours du 50-50. Tout le monde voit que le PSG aime jouer au foot, il faut être très intelligent et sur le qui-vive contre eux. Ils ont le nez pour profiter des faiblesses. Ils savent aussi défendre. Nous avons la qualité de remporter des face-à-face au milieu, Willian l'a fait plusieurs fois. Il reste des semaines pour nous préparer, et j'espère que tout le monde sera sur le pont pour le retour. J'envie un peu le banc du PSG, ils ont 15, 16 internationaux, c'est important".