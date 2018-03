Mondial-2018/Préparation - La presse allemande cruelle avec la Mannschaft

"Avec sa politique de rotation, Löw a largement contribué" à la victoire des Brésiliens 1-0 mardi à Berlin! A l'instar du site de NTV, les médias allemands ont la dent dure mercredi avec la Mannschaft, qui a concédé sa première défaite depuis l'Euro-2016.

Sous le titre: "Le Brésil punit l'obsession de (Joachim) Löw pour les expériences", NTV rappelle que le sélectionneur avait changé sept joueurs par rapport au match abouti de vendredi contre l'Espagne (1-1), dans le but de procéder à une dernière revue d'effectif avant la publication de sa liste pour le Mondial.

Les Auriverde se sont imposés grâce à un but de Gabriel Jesus à la 38e minute.

"Le succès des Brésiliens dans la capitale allemande, presque quatre ans après l'humiliant 7-1 de Belo Horizonte, est mérité", note la FAZ de Francfort: "Certains joueurs dont on dit le plus grand bien comme Leroy Sane et Ilkay Gündogan de Manchester City n'ont pas su saisir leur chance, comme ils l'auraient pourtant souhaité".

Toute la presse reprend évidemment les propos violents de Toni Kroos envers ses jeunes coéquipiers: "Il y avait ce soir des joueurs qui auraient dû se montrer, et qui ne l'ont pas fait".

"Après une prestation de niveau A avec l'équipe A contre l'Espagne vendredi, l'équipe B mardi a livré une prestation de niveau C", déplore pour sa part le grand quotidien de Munich Süddeutsche Zeitung (SZ): "Ni avant ni après le but brésilien le onze de Löw n'a réussi quoi que ce soit au niveau offensif".

Par rapport au match abouti contre la Roja, "on a vu qu'il y avait des trous d'air au milieu de terrain, que le jeu était plus lent et le pressing moins intensif", ajoute SZ.

"C'est surtout le langage corporel de ses joueurs que Löw a condamné après le match", note Die Welt, "pas d'attitude dominante, pas de prise de responsabilité, pas d'assurance, le champion du monde donnait parfois l'impression d'avoir la tête ailleurs".

"Les champions du monde ont montré des faiblesses criantes pour leur dernier test de haut niveau avant le Mondial", notent par ailleurs plusieurs médias en ligne: "A sept semaines de la nomination de la liste provisoire pour le Mondial, annoncée le 15 mai, aucun joueur parmi les seconds choix ne s'est imposé, face à une Seleçao qui n'avait rien d'extraordinaire".