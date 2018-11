Martin O'Neill quitte son poste de sélectionneur

"J'aimerais remercier Martin (O'Neill), Roy (Keane) et tout l'encadrement pour leur travail", déclare le président de la FAI Donal Conway sur le site internet de la sélection.

Keane, ancienne gloire de Manchester United, quitte lui aussi son poste de sélectionneur adjoint après la relégation de l'Eire en division C de la Ligue des nations lundi après son match nul contre le Danemark (0-0).

"Martin (O'Neill) a fait en sorte que nous vivions de grandes soirée à l'Aviva Stadium et en déplacement à Lille, Vienne et Cardiff qui resteront de grands moments du football irlandais", rappelle Donal Conway alors que l'Irlande n'a connu qu'une victoire lors de ses neuf derniers matchs.

Au cours des 55 matchs sous la direction de Martin O'Neill, les "Boys in green" ont atteint les huitièmes de finale de l'Euro-2016 et remporté des victoires contre l'Allemagne et l'Italie.

"Le bureau de la FAI doit se réunir rapidement pour discuter des modalités de recrutement d'un nouveau sélectionneur", indique la fédération dans son communiqué.