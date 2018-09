Ligue des Nations - L'Italie avec Balotelli et le jeune Pellegri

Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a annoncé samedi une liste élargie de 31 joueurs, parmi lesquels Mario Balotelli et cinq nouveaux dont le jeune attaquant monégasque Pietro Pellegri, pour les matches de Ligue des Nations contre la Pologne et le Portugal.

Ces deux matches disputés vendredi 7 septembre à Bologne puis lundi 10 septembre à Lisbonne sont les premières rencontres officielles de l'Italie depuis la prise de fonctions de Mancini en mai.

L'ancien coach de l'Inter Milan et de Manchester City avait déjà rappelé Balotelli pour trois matches amicaux disputés au mois de juin et il a plusieurs fois affirmé qu'il comptait sur le buteur niçois.

Il s'agit en revanche de la première convocation pour Pellegri, 17 ans seulement et phénomène de précocité. L'attaquant monégasque a inscrit son premier but en Ligue 1 le 26 août lors de la défaite 2-1 de son équipe à Bordeaux.

A 15 ans et 280 jours, l'avant-centre formé au Genoa avait été en décembre 2016 le plus jeune joueur à débuter en Serie A, à égalité au jour près avec Amedeo Amadei... en 1937.

Avant de signer à Monaco, il avait disputé dix matches en championnat d'Italie et inscrit trois buts, dont un doublé contre la Lazio (3-2) à 16 ans et demi, qui faisait de lui le plus jeune joueur à avoir réussi un doublé dans l'histoire de la Serie A.

Mancini a également appelé quatre autres nouveaux, le gardien de Cagliari Alessio Cragno, les défenseurs Manuel Lazzari (Spal) et Cristiano Biraghi (Fiorentina) et le milieu offensif de l'AS Rome Nicolò Zaniolo. Ce dernier n'a jamais joué en Serie A.

Giorgio Chiellini, qui n'a plus joué avec l'Italie depuis la défaite en barrage d'accession au Mondial face à la Suède en novembre dernier, fait lui son retour.

Les autres cadres de la Nazionale - Bonucci, Jorginho, Immobile, Insigne... - sont également tous présents. Blessé, le Parisien Marco Verratti n'a lui pas été appelé.

Le groupe:

Gardiens: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea/ENG);

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Roberto Gagliardini (Inter Milan), Jorginho (Chelsea/ENG), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Nicolò Zaniolo (AS Rome);

Attaquants: Mario Balotelli (Nice/FRA), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Pietro Pellegri (Monaco/FRA), Simone Zaza (Torino).