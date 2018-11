Les cinq dernières minutes de Tim Cahill

A 38 ans et pour sa 108e et dernière sélection, Tim Cahill, buteur le plus prolifique de l'Australie avec 50 réalisations, disputera les cinq denières minutes avec le maillot des Socceroos contre le Liban en match amical mardi à Sydney, a décidé lundi le sélectionneur Graham Arnold.

Le coach australien compte bien utiliser totalement ce dernier match comme une préparation avant le rassemblement en décembre en vue de la Coupe d'Asie des Nations en janvier aux Emirats arabes unis. Ce qui explique la poignée de minutes accordée à l'ancien joueur d'Everton pour ses adieux en sélection.

"Les 85 premières minutes seront entièrement consacrées à notre performance", a expliqué Arnold à Fox Sports à la veille de ce dernier match de l'année.

"Il n'y a pas de matches amicaux, les cinq dernières minutes peuvent être pour Timmy", a-t-il ajouté.

L'emblématique Tim Cahill a participé à quatre Coupes du monde avec l'Austalie