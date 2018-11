Le Mali décroche sa qualification, le Sénégal enchaîne

Le Mali sera bien de la CAN 2019. Les Aigles ont validé leur billet aux dépens du Gabon, ce samedi, grâce à un but unique du Rémois Doumbia (0-1). Les Gabonais, eux, gardent une chance de qualification ; il leur faudra pour ce faire dominer le Burundi, le 22 mars prochain.

Dans le même temps, le Sénégal, déjà qualifié, a pris le meilleur sur la Guinée-Equatoriale à la faveur d’un but contre son camp de Mese (0-1). Les Lions seront accompagnés par les Malgaches, deuxièmes de cette poule A des éliminatoires.

Un peu plus tôt dans la journée, la Namibie et la Guinée-Bissau ont fait match nul (0-0), demeurant ainsi dos à dos aux commandes du groupe K. Le Mozambique et la Zambie, qui ont rendez-vous ce dimanche, n’ont toutefois pas dit leur dernier mot