Le Barça, le club qui paie le mieux en moyenne

Le FC Barcelone dispose du salaire moyen le plus élevé du sport mondial en 2018 avec des émoluments annuels dépassant les 11,8 millions d'euros, selon une étude du cabinet d'études britannique Sporting Intelligence publiée lundi.

Le géant espagnol devance ainsi son grand rival du Real Madrid avec un salaire annuel moyen de 9,14 M EUR, devant les franchises NBA de l'Oklahoma City Thunder (8,87 M EUR) et des Golden State Warriors (8,84 M EUR).

La Juventus Turin et Manchester United se classent respectivement aux 9e et 10e rang, après six franchises NBA.

Selon Sporting Intelligence, qui prend en compte seulement les salaires versés aux joueurs et non les autres revenus liés à des activités commerciales, la Premier League est le championnat qui paie le mieux dans le monde du football, avec 3,39 M EUR annuels en moyenne.