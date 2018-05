La Fifa réduit la suspension de l'ex-président de la fédération thaïlandaise

May 16, 2018 17:58 La suspension de l'ancien président de la Fédération thaïlandaise Worawi Makudi, coupable de "contrefaçon et falsification" a été réduite en appel de 5 ans à 3 ans et demi, a annoncé la Fifa.