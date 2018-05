Hors de cause "en l'état" devant la justice suisse, Platini contre-attaque

Par AFP May 26, 2018 16:25 "Je ne peux plus être banni du football": comme il l'a dit samedi à l'AFP, Michel Platini souhaite que la Fifa annule sa suspension après avoir été mis hors de cause "en l'état" par la justice suisse.