Le championnat reprendra samedi et dimanche, 31 mars et 1er avril, a annoncé la Ligue aux medias grecs. La compétition avait été suspendue à la suite de l'irruption sur le terrain, arme à la ceinture, du président du PAOK Ivan Savvidis le 11 mars à Thessalonique lors du match entre PAOK et AEK Athènes.