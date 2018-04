Gerrard discute du poste d'entraîneur avec les Rangers

Selon The Telegraph et The Times, les négociations entre les "Gers" et l'ancien milieu de terrain anglais (37 ans) doivent reprendre la semaine prochaine.

Le joueur au 114 sélections avec l'Angleterre, qui a passé 17 ans à Liverpool, son club formateur, avait raccroché les crampons en 2016, après une dernière saison avec le Los Angeles Galaxy.

Il avait fait son retour chez les Reds en février 2017 en tant qu'entraîneur au sein du centre de formation.

Les Rangers sont actuellement entraînés par Graeme Murty, dont le contrat se termine à la fin de la saison.