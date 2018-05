Galatasaray remporte le titre pour la 21e fois après un final tendu

Galatasaray, qui avait besoin au moins d'un nul, est allé battre Göztepe, club de la ville d'Izmir, 1 à 0 pour s'assurer du titre, grâce à un penalty à la 66e minute du buteur français Bafetimbi Gomis.

Le dernier titre du club remontait à 2015, avant que Besiktas ne remporte les deux suivants, en 2016 et 2017. Le champion sortant n'a pas pu faire mieux que 4e cette fois-ci.

En Turquie seul le champion a une place assurée en phase de poules de la Ligue des champions.

Malgré des victoires à domicile pour cette dernière journée, Fenerbahçe (2e) et Basaksehir (3e) ont finalement terminé à 3 points de Galatasaray (75 pts).

Le champion a réussi une fin de saison canon grâce notamment au retour de son entraîneur emblématique Fatih Terim, qui a repris les rênes de l'équipe pour la 4e fois. Le technicien a signé un contrat d'un an et demi pour trois millions d'euros et la conquête du titre va également lui ramener une juteuse prime de résultat de 500.000 euros.

Terim, 64 ans, a pris la suite du Croate Igor Tudor, débarqué après seulement 10 mois à la tête de l'équipe.